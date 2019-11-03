СМИ раскритиковали Трампа за ситуацию с главарем ИГИЛ

Новости мира:Журналисты считают, что Трамп пытается использовать смерть лидера ИГИЛ для собственных рейтингов.

Президент США Дональд Трамп пытается сделать со смерти лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади новый мощный месседж его президентской кампании, и уже сейчас приводит это как факт выдающейся победы его президентства.

Об этом пишет в субботу центральное американское издание The Hill.

"Трамп хвастался на протяжении последней недели рейдом (американских сил спецназначения – ред.) от 26 октября, который привел к смерти террористического лидера", - отмечается в публикации.

Так, глава Белого дома неоднократно писал об этом на собственной твиттер-странице, делал заявления в разговорах с журналистами.

В пятницу, во время митинга в штате Миссисипи, в начале своей речи Трамп сделал заявление с эмоциональными высказываниями. В частности, как отметил президент, американские военные "провели непревзойденный рейд, который закончил его (аль Багдади – ред.) жалкое жизнь и дал ему билет в ад".

Во время выступления перед толпой поклонников в городке Тупело, под объективами телекамер Трамп заявил, что аль-Багдади "был жестоким и бездушным монстром, но его терроризм закончился".

В то же время, Трамп выразил недовольство, что СМИ недостаточно освещали смерть аль-Багдади. "Эта история так быстро исчезла, ушла", - заявил Трамп, подчеркнув, что "демократы на его месте говорили бы об этом неделями".

Тем временем, кампания Трампа с его перевыборов даже запустила политическую рекламу на популярных спортивных матчах в США, которая "приписывает президенту уничтожения ИГИЛ", - подчеркивает издание.

Тем временем, эксперты считают, что кампания Трампа вряд ли заработает на этом много политических дивидендов, поскольку, во-первых, голосование состоятся только через год, а, во-вторых, имя аль-Багдади не было широко известным и ранее.