Байден о Трампе: Я не думаю, что у него есть какая-либо внешняя политика

Новости мира:Байден обвиняет Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США.

У Дональда Трампа вряд ли есть какая-либо внешняя политика.

Об этом заявил Джо Байден в комментарии для Wall Street Journal.

Комментируя вывод Вооруженных сил США из Сирии, Байден заявил, что Штаты сейчас одиноки, ведь Россия укрепляет политику на Ближнем Востоке, позиции Сирии укрепляются, Иран ведет политику на пути к Сирии и Ливану.

"Все перевернулось с ног на голову", - отмечает Байден.

Как известно, президент США дал приказ вывести примерно тысячу американских военных из Сирии. В стране остается небольшое количество военнослужащих, которые охраняют нефтяные месторождения от террористов ИГИЛ.