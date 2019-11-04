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Импичмент Трампа: разоблачитель ответит на вопросы республиканцев

Импичмент Трампа: разоблачитель ответит на вопросы республиканцев
00:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Скандал в США: разоблачитель готов отвечать на письменные вопросы республиканцев.

Сотрудник разведки, чья жалоба привела к расследованию в Палате представителей по импичменту президента Трампа, готов отвечать на письменные вопросы республиканцев.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на адвоката Марка Заида.

«Адвокат разоблачителя Марк Заид у себя в Twitter написал, что его команда адвокатов передала соответствующее предложение члену комитета по разведке, конгрессмену-республиканцу Дэвиду Нуньесу», - говорится в сообщении.

По словам защитника, комитетам по разведке и Палаты представителей, и Сената было предложено «получить письменные ответы обличителя, под присягой, и при условии наказания за лжесвидетельство».

Вместе с тем, указал адвокат, информатор не будет отвечать на вопросы, которые могут угрожать его безопасности.

«Несмотря на многолетнюю политику комитета по разведке, направленную на защиту обличителей, особенно их анонимности, республиканцы пытаются раскрыть личность нашего клиента, что может представлять угрозу его/ее безопасности и безопасности его/ее семьи», - написал Заид в Twitter.

Он добавил, что сторона защиты готова к сотрудничеству, чтобы убедиться, что именно факты, а не партийная принадлежность «направляют процесс, связанный с обличителем».

Напоминаем, депутаты от Демократической партии проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента.

 

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США, Конгресс, Импичмент, Трамп.
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