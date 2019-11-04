В Белом доме не видят в действиях президента оснований для импичмента

Новости мира:В Белом доме считают, что Трамп своими действиями не подал оснований для импичмента.

В Белом доме убеждены, что просьба Дональда Трампа к Украине расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена не является правонарушением, которое может стать основанием для импичмента.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила CNN старший помощник Трампа Келлиэнн Конуэй, имея в виду основания для импичмента президента, упомянутые в конституции США. Заявление Конуэй прозвучало спустя несколько дней после того, как подконтрольная демократам Палата представителей одобрила процедуру расследования относительно импичмента Трампа в связи с его действиями относительно Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вместе с тем Конуэй сказала, что ей неизвестно, требовал ли Трамп в обмен на разблокирование военной помощи Украине, чтобы Киев расследовал деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.

"Давайте будем честными, - сказала она, - о чем там (в телефонном разговоре двух лидеров - ред.) не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", - подчеркнула Конуэй.

Старший помощник хозяина Белого дома также отметила, что у Трампа "большое доверие" к американскому разведывательному сообществу. Но отказалась уточнить, верит ли Трамп выводам разведки о том, что именно Москва, а не Киев вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить Хиллари Клинтон.

Напоминаем, депутаты от Демократической партии проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания, в том числе, бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что сотрудник разведки, чья жалоба привела к расследованию в Палате представителей по импичменту президента Трампа, готов отвечать на письменные вопросы республиканцев.