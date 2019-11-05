Трамп проиграл "налоговое" дело в апелляционном суде

Новости мира:Президент Дональд Трамп потерпел поражение с апелляцией, пытаясь предотвратить подачу своих налоговых деклараций в жюри присяжных.

Апелляционный суд Манхеттена отказал адвокатам президента США, пытавшимся заблокировать раскрытие его налоговых деклараций в контексте уголовного производства прокуратуры Нью-Йорка. Об этом сообщает CNN.

"Президент Дональд Трамп потерпел поражение с апелляцией, пытаясь предотвратить подачу своих налоговых деклараций в жюри присяжных", - говорится в сообщении.

Коллегия апелляционного суда второго округа Нью-Йорка заявила, что "иммунитет президента не мешает жюри присяжных штата выдавать повестку для получения помощи в расследовании потенциальных преступлений".

Суд признал это справедливым даже в случаях, когда расследование касается главы государства: "Любой иммунитет президента в уголовном процессе, который ведется государством, не мешает исполнению судебной повестки".

Как сообщалось, юристы Трампа пытались заблокировать повестку окружной прокуратуры Манхеттена, затребовавшей налоговые декларации Дональда Трампа за последние восемь лет. Адвокаты президента настаивали, что он обладает иммунитетом в уголовных расследованиях, однако окружной суд отменил иск. Тогда Трамп обжаловал это решение.

Нынешнее постановление апелляционного суда теоретически открывает следователям доступ к налоговым декларациям Трампа. Однако адвокат американского лидера Джей Секулов заявил, что его клиент продолжит процесс апелляции и обратится в верховный суд США.