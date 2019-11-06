Посольство: США призывают Россию прекратить неприемлемую агрессию против Украины

Новости мира:В посольстве США рассказали о визите зампомощника министра обороны в Мариуполь.

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине в социальной сети Facebook.

"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер посетила вчера украинских солдат, моряков и их руководителей в Мариуполе и узнала оперативную информацию о конфликте, продолжающемся на востоке Украины. США призывают Россию прекратить неприемлемую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что Купер прибыла в Украину на ежегодные двусторонние консультации в области обороны. Также сказано, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Купер подчеркивает необходимость реализации положений законодательства Украины в части ужесточения гражданского контроля над Вооруженными силами.