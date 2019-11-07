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СМИ: Трамп давит на генпрокурора, чтобы тот признал его разговор с Зеленским законным

СМИ: Трамп давит на генпрокурора, чтобы тот признал его разговор с Зеленским законным
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На следующей неделе пройдут первые открытые слушания в деле расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Американский президент Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести пресс-конференции и заявить, что тот не нарушил никаких законов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов", - говорится в сообщении.

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Следует заметить, что генпрокурор Барр отверг такую просьбу Трампа. Однако, как сообщается, отношения Трампа и Барра после отказа последнего стать на защиту президента не ухудшились.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонной беседы между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента. Ведь из текста разговора следует, что Трамп склонял Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Давление на Украину.
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