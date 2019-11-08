Чиновник Госдепа: Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление

Новости мира:Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдене и Клинтон.

Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент заявил на слушаниях в Конгрессе, что по словам посла США при ЕС Гордона Сондленда президент США хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично сделал заявление, в котором бы вспоминались Хиллари Клинтон и члены семьи Байден. Выдержки из свидетельств чиновника опубликовали Демократы, передает УНН опираясь на Голос Америки и New York Times.

"Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова "расследование", "Байден" и "Клинтон", — говорится среди прочего в показаниях Кента.

Демократы заявляют, что показания Кента является доказательством того, что Трамп стремился получить "компромат" на политических оппонентов.

Президент США в четверг заявил в Twitter, что "демократы и жалкие ведущие СМИ" пытаются усложнить победу республиканцев и самого президента США на выборах 2020-го года.

"Новый сфабрикованный импичмент уже вредит им самим!", — написал президент США.

Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.