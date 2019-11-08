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Пятница, 08.11.2019
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Чиновник Госдепа: Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление

Чиновник Госдепа: Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление
05:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: ОПУ

Новости мира:Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал официальное заявление о расследовании, Байдене и Клинтон.

Чиновник Государственного департамента США Джордж Кент заявил на слушаниях в Конгрессе, что по словам посла США при ЕС Гордона Сондленда президент США хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский публично сделал заявление, в котором бы вспоминались Хиллари Клинтон и члены семьи Байден. Выдержки из свидетельств чиновника опубликовали Демократы, передает УНН опираясь на Голос Америки и New York Times.

"Посол Гордон Сондленд общался с президентом США. Президент, говоря упрощенно, хотел, чтобы президент Зеленский подошел к микрофону и озвучил слова "расследование", "Байден" и "Клинтон", — говорится среди прочего в показаниях Кента.

Демократы заявляют, что показания Кента является доказательством того, что Трамп стремился получить "компромат" на политических оппонентов.

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Президент США в четверг заявил в Twitter, что "демократы и жалкие ведущие СМИ" пытаются усложнить победу республиканцев и самого президента США на выборах 2020-го года.

"Новый сфабрикованный импичмент уже вредит им самим!", — написал президент США.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Гордон Сондленд, Джордж Кент.
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