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Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе

Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
18:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что на слушания в Конгресс надо вызвать бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера.

В своем аккаунте в Twitter американский лидер процитировал вопрос сенатора-республиканца Джона Нили Кеннеди: "Что Хантер Байден делал за деньги?".

"Это хороший вопрос. Он и сонный Джо (Байден -прим. ред.) должны давать показания", - написал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне проходящих в США слушаний с участием ряда американских чиновников в рамках процедуры импичмента президента.

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Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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В рамках процедуры импичмента были опубликованы показания уже нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников.

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США, Конгресс США, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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