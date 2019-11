Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе

В своем аккаунте в Twitter американский лидер процитировал вопрос сенатора-республиканца Джона Нили Кеннеди: "Что Хантер Байден делал за деньги?".

"Это хороший вопрос. Он и сонный Джо (Байден -прим. ред.) должны давать показания", - написал Трамп.

Его слова прозвучали на фоне проходящих в США слушаний с участием ряда американских чиновников в рамках процедуры импичмента президента.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

“What did Hunter Biden do for the money?” @SenJohnKennedy A very good question. He and Sleepy Joe must testify!

