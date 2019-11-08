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Трамп рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году

Трамп рассматривает возможность посетить Парад Победы в Москве в 2020 году
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп не исключает, то посетит Парад Победы в Москве в следующем году.

Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад Победы в Москве в следующем году.

"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад Победы -прим. ред.)", - сообщает американский телеканал CNN.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пока не получала ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москву 9 мая.

Вместе с тем он отметил, что в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".

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"Но конкретного ответа мы еще не получали", - сказал Ушаков.

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США, Москва, Россия, РФ, Дональд Трамп, Парад Победы в Москве.
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