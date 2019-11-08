Суд оштрафовал Трампа на $2 миллиона

Новости мира:Суд обязал Трампа выплатить $2 миллиона за махинации.

Суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа выплатить $2 млн по гражданскому иску прокуратуры, которая обвинила президента и его детей в незаконном распределении благотворительных средств, полученных фондом Donald J. Trump Foundation во время прошлых президентских выборов.

Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN.

Судья Салианн Скарпулла постановила, что "Трамп нарушил обязательство доверенного лица перед собственным Фондом, в том числе, позволив его президентской кампании управлять транслированным по телевидению сбором средств якобы для фонда Des Moines в штате Айова в январе 2016 года".

Кроме того, суд признал, что Дональд Трамп позволил своей президентской кампании распределять средства, собранные во время этого события, на свою дальнейшую политическую кампанию.

Вместе с тем, в своем решении судья не удовлетворила нескольких требований прокуроров.

Обвинения, в частности, требовало выплаты $2,8 млн плюс штрафные санкции, а также запретить Трампу и его детям находиться в руководстве любых других благотворительных организаций в штате Нью-Йорк. Деньги в размере $2 млн, по решению суда, пойдут в различные благотворительные организации. В этом списке определены, в частности, Фонд оказания помощи военнослужащим, Общество помощи детям, Городские кухни на колесах для людей почтенного возраста, Американский музей Холокоста и другие.

Напомним, во время президентской кампании 2016 года возникли вопросы относительно того, использовал Дональд Трамп деньги, собранные под видом благотворительной работы, с политической целью. В июне 2018 года был сформирован иск, в котором утверждалось, что президент и трое его старших детей – Дональд, Иванка и Эрик – нарушили закон о финансировании федеральных и государственных избирательных кампаний. При этом, речь шла также о злоупотреблении механизмом освобождения от налогов компанией Donald J. Trump Foundation.

Нынешнее решение суда ставит президента США в необычное положение, когда ему придется выплачивать миллионные убытки, находясь на государственной должности. Вместе с тем, Дональд Трамп вынужден противостоять большому количеству других юридических баталий в США.