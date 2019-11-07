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Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
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Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство

Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Уильям Тейлор во время слушаний перед комитетами Палаты представителей рассказал о влиянии Игоря Коломойского на Владимира Зеленского.

Влияние олигархов, которые могут быть вовлечены в коррупцию в Украине, является проблемой, сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время закрытых слушаний перед несколькими комитетами Палаты представителей.

"Это большая проблема сегодня. И это особо большая проблема сегодня с новой властью… Влияние одного определенного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство, этот человек – Коломойский, и его влияние растет", - приводится в опубликованной в среду стенограмме высказывание Тейлора.

По словам посла, он неоднократно высказывал свое беспокойство по этому поводу в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой, говоря при этом: "знаете, господин президент, Коломойский не был избран. Вы были избраны, а он, господин Коломойский, увеличивает влияние в вашем правительстве, что может привести к вашему падению".

Тейлор: Расследование против Burisma было условием для встречи Трампа и Зеленского

Также во время слушаний Тейлор рассказал о том, что знает о расследовании по поводу экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснив, что именно он услышал во время встречи с бывшим специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником Зеленского Андреем Ермаком 14 сентября. "Во время того ужина господин Ермак и господин Новиков (внештатный советник Зеленского – прим. ред.) взяли свои мобильные телефоны и показали фото своих родственников – один был братом, а другой – двоюродным братом – которые были убиты или ранены на востоке. Они показали это Курту и мне, и сказали, что Порошенко ответственный за это. Это был глубокий гнев на Порошенко, на эмоциональном уровне", - пояснил Тейлор.

Ранее были опубликованы другие стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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США, Дональд Трамп, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор.
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