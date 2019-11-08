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Трамп заявил о планах касательно электронных сигарет

Трамп заявил о планах касательно электронных сигарет
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп хочет повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет.

Президент США Дональд Трамп сказал в пятницу, что хочет повысить минимальный возраст для курения электронных сигарет на фоне растущей критики в адрес отрасли за ее ориентацию на молодежь и вопросов, касающихся последствий для здоровья.

Трамп сказал в ходе разговора с журналистами у Белого дома, что США объявят о планах на следующей неделе, пишет агентство Bloomberg. Минимальный возраст, с которого будет разрешено курение электронных сигарет, может быть повышен до 21 года.

"Мы собираемся повысить возраст", - заявил он.

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Трамп также отметил, что его администрация рассматривает возможность ограничить линейку вкусов, которые предлагают производители электронных сигарет, так как некоторые из них ориентированы на молодых потребителей.

Продажа электронных сигарет уже запрещена в 27 странах, включая Австралию и Бразилию. В США ведется расследование в отношении крупнейшего американского производителя электронных сигарет Juul Labs, которого подозревают в создании рекламы, нацеленной на несовершеннолетних потребителей.

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США, Электронные сигареты, Дональд Трамп.
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