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СМИ: Демократы хотят поставить точку в деле с импичментом Трампа к концу года

СМИ: Демократы хотят поставить точку в деле с импичментом Трампа к концу года
11:19 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:По сообщению американских СМИ, демократы уже завершали ряд необходимых слушаний.

Демократическое большинство в Палате представителей планирует завершить импичмент президента Трампа и провести общее голосование до рождественских праздников, чтобы с нового года рассмотрение дела начал Сенат.

Об этом говорится заявления законодателей от Демократической партии пишет американское издание The Hill

"Демократы в Палате представителей настойчиво стремятся завершить свое историческое многонедельное расследование против президента Трампа до начала 2020 года, потенциально пытаясь провести кульминационное голосования за импичмент перед Рождеством".

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Издание отмечает, что демократы уже провели ряд важных слушаний и просигнализировали о завершении этапа закрытых свидетельств, обнародовав тысячи страниц рассекреченных стенограмм. Сейчас они переходят к "второй фазы" - открытых слушаний, чтобы проинформировать по сути расследования американское общество.

"На следующей неделе демократы проведут первые публичные слушания по телетрансляцией по результатам их уже почти 7-недельного расследования по импичменту, вызвав трех карьерных дипломатов, которые уже подтвердили, что Трамп, его личный адвокат Руди Джулиани и их сообщники нагло добивались" услуги за услугу "от Украины", - отмечает издание.

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Член Разведывательного комитета конгрессмен Дэнни Хек подтвердил планы большинства Палаты представителей. "Я думаю, что без спешки, но, опять же, без затяжек и обдуманно, Палата представителей задаться целью разобраться с этим в разведывательном, международном и юридическом комитетах, а также провести всеобщее голосование до Рождества".

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Демократы, Сенат США, Дональд Трамп, Палата представителей.
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