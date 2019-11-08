Скачать
Пятница, 08.11.2019
Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Зеленский встретился с самым богатым человеком Китая
Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
В МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)

Трамп готов обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Трамп готов обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
22:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Дональд Трамп уточнил, что общался с Владимиром Зеленским до 25 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает", если демократы будут требовать от него сделать это.

Об этом он заявил в пятницу перед отлетом в Атланту во время общения с журналистами, которое транслировал американский телеканал C-Span.

"Мы хорошо пообщались с Президентом Украины (25 июля - ред.) Разговор был идеальным. У меня был и другой разговор, о котором никто не знал, и я понимаю, что они (демократы в Конгрессе США - ред.) также захотят, чтобы его обнародовали", - отметил глава Белого дома.

При этом он уточнил, что общался с Зеленским до 25 июля, очевидно, когда поздравил его с избранием Президентом Украины.

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине

"Если они (демократы – ред.) захотят, я им отдам (стенограмму разговора – ред.)... Я не вижу никаких проблем", - отметил Трамп.

Как сообщалось ранее, разговор главы Белого дома с Президентом Украины 25 июля вызвала серьезные беспокойства в администрации США. Вследствие этого появилась жалоба "обличителя", а также инициировано расследование по импичменту Президента в Палате представителей США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонный разговор Трампа и Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Возраст только к лицу: знаменитые красотки 50+ (Фото)
03 Йодная сетка: в каких случаях она помогает
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине
Госдеп США может упразднить пост спецпредставителя по Украине
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу &quot;Семейство Кардашян&quot; (Фото)
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь