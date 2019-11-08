Трамп готов обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Новости Украины:Дональд Трамп уточнил, что общался с Владимиром Зеленским до 25 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, о которой "никто не знает", если демократы будут требовать от него сделать это.

Об этом он заявил в пятницу перед отлетом в Атланту во время общения с журналистами, которое транслировал американский телеканал C-Span.

"Мы хорошо пообщались с Президентом Украины (25 июля - ред.) Разговор был идеальным. У меня был и другой разговор, о котором никто не знал, и я понимаю, что они (демократы в Конгрессе США - ред.) также захотят, чтобы его обнародовали", - отметил глава Белого дома.

При этом он уточнил, что общался с Зеленским до 25 июля, очевидно, когда поздравил его с избранием Президентом Украины.

"Если они (демократы – ред.) захотят, я им отдам (стенограмму разговора – ред.)... Я не вижу никаких проблем", - отметил Трамп.

Как сообщалось ранее, разговор главы Белого дома с Президентом Украины 25 июля вызвала серьезные беспокойства в администрации США. Вследствие этого появилась жалоба "обличителя", а также инициировано расследование по импичменту Президента в Палате представителей США.