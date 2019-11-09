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Суббота, 09.11.2019
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США призывают Иран не препятствовать работе инспекторов МАГАТЭ

США призывают Иран не препятствовать работе инспекторов МАГАТЭ
19:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Помпео призвал Иран предоставить инспекторам МАГАТЭ иммунитет.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Иран предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) положенные им права и иммунитет после новостей о задержании одного из инспекторов на ядерном объекте в Натанзе.

Об этом сообщает AFP.

"Инспекторы МАГАТЭ должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою важнейшую работу... Мы призываем Иран немедленно урегулировать все открытые вопросы с МАГАТЭ и предоставить инспекторам агентства полномочия и иммунитет, на которые они имеют право", - говорится в заявлении госсекретаря.

Помпео осудил инцидент в Натанзе, назвав его возмутительным и необоснованным актом устрашения.

Госсекретарь также подчеркнул, что США полностью поддерживают деятельность МАГАТЭ по мониторингу и проверке в Иране, и "обеспокоены отсутствием у Ирана адекватного сотрудничества".

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Как сообщает издание, в ответ Иран заявил о готовности опубликовать видеозапись инцидента с участием инспектора МАГАТЭ.

На прошлой неделе у завода по обогащению урана в городе Натанз была "задержана" инспектор МАГАТЭ. В Иране подтвердили, что 28 октября не пустили инспектора на завод, так как во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие у инспектора возможных подозрительных веществ. В результате разрешение инспектора на проведение инспекций было аннулировано. В Тегеране не подтвердили, было ли что-нибудь обнаружено в вещах инспектора.

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В мае 2018 года США вышли из ядерного соглашения (СВПД ) 2015 года с Ираном. В ответ Тегеран отказался от выполнения ряда пунктов СВПД. В связи с этим в МАГАТЭ обвинили Иран в нарушении ядерного соглашения, направив на ядерные объекты страны инспекцию

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Иран, МАГАТЭ, Майк Помпео, СВПД.
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