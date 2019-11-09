"У меня было два разговора с Зеленским": Трамп опубликует еще одну стенограмму

Новости мира:Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил Трамп в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters.

"У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна. Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", - сказал Трамп.

Трамп отметил, что вторая стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник.

8 ноября Трамп заявил, что по требованию следователей Конгресса по импичменту может опубликовать еще один "очень важный" разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся раньше всем известного июльского.