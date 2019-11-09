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"У меня было два разговора с Зеленским": Трамп опубликует еще одну стенограмму

"У меня было два разговора с Зеленским": Трамп опубликует еще одну стенограмму
22:05 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник Белый дом, вероятно, опубликует стенограму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 Об этом заявил Трамп в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters.

 "У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна. Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", - сказал Трамп. 

"Неоднозначности не было": чиновник Белого дома рассказал о давлении на Украину

 Трамп отметил, что вторая стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник.

 8 ноября Трамп заявил, что по требованию следователей Конгресса по импичменту может опубликовать еще один "очень важный" разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся раньше всем известного июльского.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стенограмма.
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