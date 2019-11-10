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СМИ: Госдеп мог разморозить военную помощь Украине раньше Трампа

СМИ: Госдеп мог разморозить военную помощь Украине раньше Трампа
04:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Госдеп планировал разблокировать военную помощь Украине прежде, чем это сделал Трамп.

Государственный департамент США мог разблокировать военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем это сделал президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, передает Liga.net.

По информации издания, госсекретарю Майклу Помпео был направлен секретный меморандум, в котором юристы Госдепа утверждали, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Украине независимо от указаний Трампа, и сообщалось, что процесс оказания помощи начнется к 7 сентября.

В то же время чиновники опасались, что это спровоцирует конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, согласно показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи. По словам одного из источников, якобы советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить.

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При этом неизвестно, делал ли он это с согласия Трампа, или без него. 10 сентября Трамп уволил Болтона "из-за разногласий". В то же время, в административно-бюджетном управлении Белого дома утверждают, что Болтон ничего такого не делал и не имел на это полномочий. Трамп заявлял, что разблокировал помощь Украине 11 сентября.

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США, Дональд Трамп, Госдеп, Военная помощь.
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