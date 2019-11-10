США провели испытания нового боевого лазера ATHENA

Новости мира:Advanced Test High Energy Asset новый мощный американский лазер.

США провели успешные испытания мощного лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

Об этом сообщает Popular Mechanics, передает Naked Science.

Лазерный комплекс ATHENA уничтожил несколько летящих БПЛА на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы от атак дронов.

ATHENA представляет собой систему лазерного оружия мощностью 30 киловатт, в которой используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-киловаттных лазера объединили в один 30-киловаттный луч). При необходимости мощность комплекса может быть снижена.

Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительного лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.