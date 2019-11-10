Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
В Харькове спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (Фото)
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Бавария разнесла Боруссию Д в 11-м туре Бундеслиги
Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой
Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой

США провели испытания нового боевого лазера ATHENA

США провели испытания нового боевого лазера ATHENA
05:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Advanced Test High Energy Asset новый мощный американский лазер.

США провели успешные испытания мощного лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

Об этом сообщает Popular Mechanics, передает Naked Science.

Лазерный комплекс ATHENA уничтожил несколько летящих БПЛА на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы от атак дронов.

ATHENA представляет собой систему лазерного оружия мощностью 30 киловатт, в которой используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-киловаттных лазера объединили в один 30-киловаттный луч). При необходимости мощность комплекса может быть снижена.

На американский корабль ВМС установят первый в мире боевой лазер

Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительного лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Лазер, Испытания, Athena.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
02 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
05 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
Полиция Киевщины предотвратила заказное убийство (Фото)
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
В Идлибе за октябрь погибли более 70 мирных жителей
Отдельная история в одном кадре: ироничность в снимках Райана Шуде (Фото)
Отдельная история в одном кадре: ироничность в снимках Райана Шуде (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь