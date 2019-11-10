Чиновников Госдепа обеспечат юридической помощью на слушаниях об импичменте Трампа

Новости мира:Госдеп поможет чиновникам, которых вызывают в Конгресс.

Госдепартамент США обеспечит юридической помощью своих служащих, которых будут вызывать на слушания в Палату представителей в деле по импичменту Трампа.

Об этом сообщает The Hill.

"Государственный департамент заявил, что будет оказывать правовую помощь чиновникам ведомства, вызванным в Палату представителей для дачи показаний в расследовании по импичменту", - говорится в публикации.

Как отмечают в Госдепе, ведомство пошло на такой шаг отчасти из-за того, что законодатели Палаты представителей не позволили адвокатам администрации Трампа присутствовать на слушаниях.

Тем временем, подчеркивает издание, Белый дом продолжает отказываться от любого сотрудничества со следствием. Там этот процесс называют "однопартийным" и "несправедливым".

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США в сентябре инициировала расследование по импичменту Трампа. Законодатели обвиняют его в давлении на Украину с целью получения личной политической выгоды на следующих президентских выборах.