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Экс-советница Белого дома о вмешательстве Украины в выборы в США: Это выдумка

Экс-советница Белого дома о вмешательстве Украины в выборы в США: Это выдумка
22:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Украина не вмешивалась в президентские выборы в США.

Доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году выявлено не было, утверждают бывшая советница Белого дома Фиона Хилл и директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александр Виндман.

Стенограммы их опросов обнародовали комитеты Палаты представителей Конгресса США, сообщает Politico.

"Честно говоря, я не знаю ни одного авторитетного подтверждения заявлений о вмешательстве Украины в выборы 2016 года", - сказал Виндман.

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Однако, по словам Хилл, заявления о том, что правительство Украины совершало действия, чтобы вмешаться в выборы, - фикция.

"Это выдумка, что украинское правительство прилагало усилия для того, чтобы повлиять на наши выборы, как и то, что он вступил в сговор с демократами", - отметила Хилл.

Она также призвала конгрессменов уделять больше внимания намерениям русских перед выборами 2020 года.

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Ранее юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани говорил, что украинские чиновники вступили в сговор с Демократическим национальным комитетом США для того, чтобы поддержать тогдашнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. В то же время американская разведка установила, что РФ проводила скрытую кампанию в США во время выборов, чтобы повлиять на общественное мнение американцев, а также пыталась вмешаться в избирательный инфраструктуры США.

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Украина, Вмешательства в выборы, Фиона Хилл, Александр Виндман.
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