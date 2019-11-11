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"Позорная охота на ведьм": Трамп о слушаниях по вопросу об импичменте

"Позорная охота на ведьм": Трамп о слушаниях по вопросу об импичменте
06:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Дональд Трамп считает "позорными" слушания по вопросу об импичменте.

Президент США Дональд Трамп назвал "позорными" слушания по вопросу об импичменте и заявил, что демократы блокируют свидетелей, которым хотели бы задать вопрос республиканцы. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Трампа, "коррумпированный политик" Адам Шифф, глава комитета по разведке Палаты представителей, возглавляющий действия конгрессменов об импичменте, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотят, чтобы официальные лица Белого дома дали показания в рамках "позорной охоты на ведьм".

Президент США отметил, что Шифф не допустит адвоката, защищающего интересы Белого дома, и при этом он "не допустит любого из запрошенных нами свидетелей".

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"Это (происходит) впервые при отправлении правосудия и в истории Конгресса!" - заявил Трамп.

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Импичмент, Демократы, Дональд Трамп.
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