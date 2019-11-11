Члены команды Трампа плели против него интриги - экс-посол США в ООН

Новости мира:Бывший посол США в ООН рассказала об интригах против Трампа в Белом доме

Бывший посол США в ООН Никки Хейли сообщила, что некоторые члены команды Трампа пытались склонить её к выступлениям против политики президента.

Об этом она рассказала в своих мемуарах, которые поступят в продажу во вторник, сообщает ВВС.

"В новой книге Хейли говорит, что тогдашний начальник штаба президента Джон Келли и тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон приказали ей сопротивляться некоторым требованиям Трампа", - говорится в сообщении.

В своих мемуарах Хейли утверждает, что два ведущих сотрудника администрации пытались склонить её к тому, чтобы она выступила против некоторых элементов политики Трампа.

"По их словам, именно их, а не президентские решения, отвечали интересам Америки", - написала она в своей книге "Со всем уважением", в которой, в частности, Хейли описывает встречу с Тиллерсоном и Келли, расходившихся во мнениях с Трампом по вопросу о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Хейли пишет, что Тиллерсон и Келли считали, что пытаются "спасти страну".

Как отмечает издание, Тиллерсон пока не прокомментировал ситуацию.

В свою очередь Джон Келли сказал, что хотел, чтобы президент был полностью информирован: "Если под "сопротивлением" и "промедлением" она подразумевает рабочий процесс ... чтобы убедиться, что мистер Трамп знает все плюсы и минусы представленных ему политических тезисов, чтобы он мог принять обоснованное решение, тогда я виновен по всем статьям", — сказал Келли в интервью изданию CBS.

Никки Хейли 9 октября заявила, что решила уйти с должности постоянного представителя США при ООН. Трамп принял её отставку и поблагодарил за работу. Хейли продолжит исполнение обязанностей до конца нынешнего года, чтобы обеспечить плавный переход на этой должности.