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Трамп снова проиграл в суде "налоговое" дело

Трамп снова проиграл в суде "налоговое" дело
05:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Федеральный судья в понедельник нанес еще один удар по президенту Дональду Трампу.

Федеральный судья отклонил ходатайство юристов президента США по блокированию закона штата Нью-Йорк, позволяющего Конгрессу рассматривать налоговые декларации резидентов, в том числе Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал ABC News.

"Федеральный судья в понедельник нанес еще один удар по президенту Дональду Трампу и его постоянным усилиям избежать передачи налоговых деклараций в Конгресс. Судья Карл Николс удовлетворил ходатайство об отклонении иска, который Трамп подал в июле из-за закона TRUST в штате Нью-Йорк, предоставляющего Конгрессу полномочия получить налоговую информацию о резидентах", - отмечается в сообщении.

В июле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял поправки к налоговому кодексу, которые позволяют предоставлять профильным комитетам Конгресса США налоговые документы жителей штата.

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Yа прошлой неделе апелляционный суд Манхэттена также отказал адвокатам президента США. Они пытались заблокировать повестку окружной прокуратуры, которая потребовала налоговые декларации Дональда Трампа за последние восемь лет. Адвокаты президента настаивали, что он имеет иммунитет в уголовных расследованиях, однако суд отменил иск. Тогда Трамп обжаловал это решение.

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США, Суд, Дональд Трамп, Карл Николс, Трамп проиграл в суде "налоговое" дело.
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