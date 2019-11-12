Пенатагон: Трамп замораживал военную помощь Украине

Новости мира:В Пентагоне подтвердили, что помощь Украине замораживалась по политическим причинам.

Высокопоставленная сотрудница Пентагона Лара Купер, отвечающая за украинское направление, подтвердила, что имела информацию о намерениях администрации Трампа разморозить оборонную помощь Украине в обмен на заявление о расследовании против Байденов.

Об этом говорится в рассекреченной стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, обнародованной в понедельник.

"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер показала, что президент Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов - несмотря на возражения карьерных военных минобороны, представителей Госдепартамента и других учреждений", - отмечается в совместном заявлении руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту.

Купер также рассказала комитетам, что она неоднократно высказывала другим чиновникам США свою обеспокоенность относительно законности замораживания этих средств, выделенных Конгрессом. Кроме того, она указывала на проблемы, которые могут возникнуть из-за задержки этой помощи Белым домом.

"Купер также подтвердила, что на встрече с послом Куртом Волкером 20 августа 2019 года он недвусмысленно намекал, что замораживание помощи можно отменить, если Украина будет готова выступить с заявлением, связанным с вмешательством в выборы", - говорится в заявлении глав комитетов.