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СМИ: Глава Белого дома изменил свое решение по поводу пошлин на авто из ЕС

СМИ: Глава Белого дома изменил свое решение по поводу пошлин на авто из ЕС
07:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на шесть месяцев.

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит на этой неделе, что откладывает решение о том, вводить ли пошлины на автомобили из ЕС, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, решение о введении пошлин будет отложено еще на шесть месяцев.

Однако, добавил он, всегда существует неопределенность вокруг окончательного решения Трампа, когда речь заходит о торговле и пошлинах.

Президент США заявил о возможном введении пошлин для автомобилей европейского производства в феврале этого года. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.

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Как сообщалось, в мае президент США принял решение отложить на 180 дней введение 25 пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. Этот срок истекает в среду.

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ЕС, США, Пошлины, Дональд Трамп.
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