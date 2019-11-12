Повысилось давление: президента США доставили в больницу

Новости мира:95-летний 39-й президент США Джимми Картер оказался в больнице.

Бывший глава Белого дома Джимми Картер попал в больницу в связи с давлением, повысившимся вследствие перенесенных травм.

Об этом сообщили в Carter Center.

"Бывшего президента США Джимми Картера вечером доставили в госпиталь Университета Эмори для процедуры снижение внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие недавних падений", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что процедура запланирована на утро вторника. "Президент Картер отдыхает в комфортных условиях, рядом с ним находится жена Розалин", - уточнили в Carter Center.

Джимми Картер родился в 1924 году. В 1977-1981 гг. он был президентом Соединенных Штатов Америки.