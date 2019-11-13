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Трамп заявляет, что готов встречаться с диктаторами

Трамп заявляет, что готов встречаться с диктаторами
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за свои контакты с лидерами диктаторских режимов или автократических стран.

Президент США Дональд Трамп подвергся новой волне критики после своего заявления о готовности встречаться с лидерами диктаторских режимов, если это будет "хорошо" для американцев. Об этом он заявил, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Когда я встречаюсь с прибывающими лидерами стран - королями, королевами, премьер-министрами, президентами и диктаторами - я встречаюсь с ними всеми... Кто хочет приехать? Диктаторы - это нормально. Приезжайте. Что бы там ни было, но чтобы было хорошо для Соединенных Штатов", - заявил глава Белого дома.

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Как сообщалось, президент Трамп неоднократно подвергался критике за свои контакты с лидерами диктаторских режимов или автократических стран. Последний раз его критиковали перед встречей с президентом Турции Эрдоганом, который в среду прибывает в Соединенные Штаты.

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США, Дональд Трамп, Встреча с диктаторами.
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