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Нефедов об увольнении старых кадров на таможне: У нас есть целый военный план

Нефедов об увольнении старых кадров на таможне: У нас есть целый военный план
01:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:2 октября правительство утвердило территориальную структуру Государственной таможенной службы Украины.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал «войной» увольнение старых кадров ведомства, ибо ждет от них мощное сопротивление. Об этом Нефедов заявил в эфире программы «Нині вже" на hromadske.

Новый руководитель таможни объяснил, что нынешнее законодательство не позволяет просто так брать и увольнять людей, ибо они могут потом восстановиться через суд.

«Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный. Я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты», - рассказал руководитель таможни.

Нефедов уточнил, что 500 или чуть более работников таможни не перейдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 года состоится переаттестация работников ведомства.

В то же время руководитель ГТС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.

«Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые профессиональные и добросовестные, благодаря им периодически ловят наркотики, или не дают вывозить культурные ценности, составляют протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают», - сказал он.

Ещё одна часть, по его словам, работает себе «на карман» и имеет роскошные автопарки.

«Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, большое спасибо и желаю тебе всего наилучшего», - отметил Нефедов.

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Ранее руководитель таможни заявил, что планирует повысить таможенникам зарплаты до 20 тысяч гривень, а на 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы (ГТС). 

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Максим Нефедов, Увольнение старых кадров на таможне, Военный план.
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