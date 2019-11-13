Нефедов об увольнении старых кадров на таможне: У нас есть целый военный план

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов назвал «войной» увольнение старых кадров ведомства, ибо ждет от них мощное сопротивление. Об этом Нефедов заявил в эфире программы «Нині вже" на hromadske.
Новый руководитель таможни объяснил, что нынешнее законодательство не позволяет просто так брать и увольнять людей, ибо они могут потом восстановиться через суд.
«Это сложно и это вызов ... Это война, и мы к ней готовимся, вот готовим всю нормативную базу, после этого у нас есть целый план военный. Я даже не хочу озвучивать в эфире, как мы будем избавляться от этих людей. Понятно, что большая часть из них пойдет в суд, поэтому мы готовим целые уровни защиты», - рассказал руководитель таможни.
Нефедов уточнил, что 500 или чуть более работников таможни не перейдут из старой структуры в новую, дедлайн этого - до конца года. А в течение 2020 года состоится переаттестация работников ведомства.
В то же время руководитель ГТС призвал не считать коррупционерами всех работников таможни.
«Есть здоровая часть, есть большое количество таможенников, которые профессиональные и добросовестные, благодаря им периодически ловят наркотики, или не дают вывозить культурные ценности, составляют протоколы и собственно экспорт и импорт в стране работают», - сказал он.
Ещё одна часть, по его словам, работает себе «на карман» и имеет роскошные автопарки.
«Наиболее одиозных видно невооруженным глазом: берешь декларацию и там просто автопарк Женевского салона. Сразу хочется сказать: слушай, даже не хочу разбираться, какая бабушка тебе их подарила, большое спасибо и желаю тебе всего наилучшего», - отметил Нефедов.
Ранее руководитель таможни заявил, что планирует повысить таможенникам зарплаты до 20 тысяч гривень, а на 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы (ГТС).