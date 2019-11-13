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Среда, 13.11.2019
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Загороднюк считает решение по делу Марченко необъективным

Загороднюк считает решение по делу Марченко необъективным
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правонарушения в Вооруженных Силах происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

Решение суда об аресте офицера Вооруженных Сил Украины Дмитрия Марченко является необъективным, считает министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Очень тяжело согласиться с таким решением. Конечно, мы все ждем решения дела по сути. Но насколько мы знаем, насколько мы общались с нашими юристами, под стражу берут тогда, когда есть риск, что человек будет либо продолжать противоправную деятельность, либо нанесет вред обществу во время расследования. Все, что мы знаем о Дмитрии – это то, что он не способен ни на то, ни на другое... Объективно говоря, нам кажется, что это необъективное решение", - сказал он в эфире “Армия FM" во вторник.

По его словам, за Марченко ручались депутаты, герои Украины, он не скрывался от следствия и приходил на все допросы.

В то же время он сказал, что правонарушения в Вооруженных Силах, действительно происходят, существует коррупция, с которой ведется борьба.

“Но, в то же время, мы, как цивилизованная страна, должны уважать право человека на то, что он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена. Это первое. А во-вторых, меры пресечения должны быть адекватными ситуации. В этом случае мы действительно немного (или не немного) удивлены этим решением и надеемся, что его (Марченко - ИФ) адвокаты подадут надлежащую апелляцию”, - резюмировал Загороднюк.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева в понедельник арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Его подозревают в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины.

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Вооруженные Силы Украины, Дмитрий Марченко, Андрей Загороднюк, Дело Дмитрия Марченко.
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