Трампа призвали не увольнять генерального инспектора разведки

Новости мира:Джон Корнин и Сьюзан Коллинз предупредили Дональда рампа, чтобы он не увольнял генерального инспектора Разведывательного сообщества Майкла Аткинсона

Влиятельные республиканцы в Сенате США призвали президента Трампа "не делать ошибок" и отказаться от возможных намерений увольнения генерального инспектора Разведывательного сообщества США, который дал ход жалобе "обличителя".

Об этом пишет во вторник американское издание The Hill.

"Два члена сенатского Комитета по вопросам разведки от Республиканской партии Джон Корнин и Сьюзан Коллинз предупредили президента Трампа, чтобы он не увольнял генерального инспектора Разведывательного сообщества Майкла Аткинсона", - отмечается в сообщении.

Именно Аткинсон был тем должностным лицом, который принял жалобу "разоблачителя" после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского. Он также присвоил этому документу ранг "для неотложного рассмотрения", что требовало от директора Национальной разведки ознакомиться с ним и проинформировать надзорные комитеты Конгресса.

Сенаторы-республиканцы выступили на защиту Аткинсона после того, как американские СМИ сообщили о том, что Трамп обсуждал возможность его увольнения. Законодатели заявили, что устранение Аткинсона за его действия будет неразумным шагом.

В частности, сенатор Корнин отметил, что "это было бы контрпродуктивно" со стороны президента. Вместе с тем, он отметил, что слышал лишь о возможном намерении Трампа от СМИ, впрочем, не получил подтверждения от источников в администрации.

Сенатор Коллинз, со своей стороны, отметила: "Я, видимо, выступаю против этого. Я очень уважаю генерального инспектора и думаю, он сделал то, что считал правильным".

Тем временем, демократы предупреждают главу Белого дома, что увольнение им Аткинсона будет расцениваться как "злоупотребление властью" президента.

В частности, вице-президент разведкомитета от демократов сенатор Марк Уорнер подчеркнул: "Трудно представить более наглядное злоупотребление властью, чем увольнение с должности генерального инспектора просто потому, что он выполнял свою работу и соблюдал закон, а не скрывал обвинения в совершении противоправных действий со стороны президента".

Напомним: жалоба "обличителя" от анонимного представителя американской разведки после телефонного разговора президентов США и Украины повлекла начало расследование по импичменту президента в Палате представителей США.