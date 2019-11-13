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СМИ: Трамп как минимум десять раз встречался с Парнасом и Фруманом

СМИ: Трамп как минимум десять раз встречался с Парнасом и Фруманом
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Журналисты нашли доказательства встреч Дональда Трампа со Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Несмотря на заявления президента Трампа о том, что он не знаком ни с Львом Парнасом, ни с Игорем Фруманом, которые попали в нашумевшую историю с арестом в США за махинации с финансированием на выборах, CNN собрал ряд доказательств, которые опровергают слова Трампа.

Об этом говорится в расширенной статье на сайте телеканала, вышедшей во вторник.

"Президент Дональд Трамп имел как минимум десять встреч с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, обвиняемыми подельниками Руди Джулиани, знакомство с которыми президент отрицал", - отмечается в сообщении.

При этом, телеканал представил доказательства прямых контактов этой пары бизнесменов с Дональдом Трампом в период с марта 2014 по декабрь 2018 года. Это включает VIP-фотографии во время президентской кампании, факты встречи на мероприятиях по сбору немалых пожертвований, персональной ужин с президентом, а также во время празднования Хануки в Белом доме с президентом, вице-президентом и Джулиани.

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Как утверждают прокуроры, Парнас и его бизнес-партнер Фруман финансировали в противозаконный способ республиканских политиков и их кампании деньгами иностранных граждан, пытаясь получить влияние на них. Эта пара отличилась и в помощи личному адвокату президента Руди Джулиани попробовать инициировать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, которое связывалось с Украиной.

С тех пор, как двум бизнесменам советского происхождения были предъявлены обвинения, Трамп публично заявил, что не знает ни Парнаса, ни Фрумана.

"Я их не знаю, - заявил тогда Трамп. - Я не знаю ничего о них. Я не знаю, чем они занимаются, и я не знаю, очевидно, что они были клиентами Руди (Джулиани – ред.). Вам придется спросить у Руди, я просто не знаю".

Как известно, Лев Парнас, Игорь Фруман, а также связанный с ними Андрей Кукушкин были задержаны в США в октябре. Всех их обвиняют в причастности к незаконным переводам на предвыборные кампании республиканских кандидатов, включая политический комитет, который собирал пожертвования для Трампа, на то время кандидата в президенты США.

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США, Дональд Трамп, Лев Парнас, Игорь Фруман.
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