Трамп заявил, что его дочь Иванка создала 14 миллионов рабочих мест

Новости мира:Дональд Трамп рассказал, что его дочь выполнила обещание народу Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь и главный советник Белого дома Иванка Трамп своим трудом создала в государстве 14 млн рабочих мест.

Об этом сообщает Mediaite.

"И когда она начала это, два с половиной года тому назад, ее целью было создать 500 000 рабочих мест. Обещание народу Америки. Сейчас она создала 14 миллионов рабочих мест, и претенденты учатся сейчас в крупных компаниях, крупнейших компаниях в мире, поскольку правительство не имеет возможности их учить. Это прекрасно", - сказал Трамп.

Он отметил, что обучение и подготовку будущих работников оплачивают самые большие компании мира.