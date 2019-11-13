Скачать
Среда, 13.11.2019
Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
Шевченко объяснил, почему Попова нет в сборной Украины
Такого еще не было: Киев приглашает на фестиваль, поднимающий вопросы инклюзивности
Киев приглашает на фестиваль, поднимающий вопросы инклюзивности

Тейлор: Трамп больше беспокоился о расследовании по Байдену, чем об Украине

Тейлор: Трамп больше беспокоился о расследовании по Байдену, чем об Украине
19:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Тейлор раскрыл новые детали о звонке Трампа после разговора с Зеленским.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ABC News, который ведет трансляцию публичных слушаний.

Из слов Тейлора следует, что разговор между Трампом и Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС, состоялся 26 июля и о нем ранее не сообщалось.

"В прошлую пятницу один из моих сотрудников рассказал мне о событиях, которые произошли 26 июля. Пока мы с послом Волкером посещали фронт (на Донбассе - Ред.), этот член моего персонала сопровождал посла Сондленда на встрече с высшим украинским чиновником в Киеве", - сказал Тейлор.

Трамп считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

По его словам, после этой встречи Сондленд отправился в ресторан и в присутствии помощника Тейлора позвонил Дональду Трампу. Сотрудник смог услышать, что Трамп спрашивает Сондленда о расследовании.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Дипломат отметил, что вспоминает, как его помощник спросил о разговоре.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на которому настаивал Джулиани", - сказал Тейлор. Позже он уточнил, что это означает, что Трамп, по его мнению, больше беспокоился о расследовании, чем об Украине.

Администрация Трампа готовит "агрессивную" стратегию к слушаниям об импичменте президента

Напомним, ранее Сондленд предоставил запутанные показания. В частности, он пересмотрел свои показания законодателям Палаты представителей и признал связь американской помощи Украине с расследованием в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Палата представителей Конгресса США в среду начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Конгресс США, Дональд Трамп, Уильям Тейлор, Гордон Сондленд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
03 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 ноября
05 Венеция "утонула": крупнейший потоп за 50 лет (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: Елена Кравец о своем уходе из шоу
"Танцы со звездами 2019": Елена Кравец о своем уходе из шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь