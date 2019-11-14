Республиканцы и Трамп пытаются дискредитировать расследование по импичменту

Новости мира:Демократические звездные очевидцы не могут предоставить никаких доказательств из первых рук о каком-либо правонарушении со стороны президента США.

Президент США Дональд Трамп продолжает называть расследование Палаты представителей относительно его импичмента "мистификацией", в то время как республиканцы и его сторонники пытаются дискредитировать сам процесс и называют свидетелей бюрократами и жалобщиками. С соответствующими заявлениями выступили в среду, в первый день публичных слушаний, глава Белого дома и республиканцы.

"Демократические звездные очевидцы не могут предоставить никаких доказательств из первых рук о каком-либо правонарушении со стороны президента США. Их собственные высказывания противоречат нарративу демократов о "quid pro quo" (услугу за услугу - ред.). Это, по сути, два бюрократа с внешнеполитическими жалобами", - отметила пресс-секретарь Трампа.

Между тем республиканцы в Палате представителей, а также их юристы, приглашенные на слушания, пытаются доказать, что свидетели не представили никаких обвинений по существу, которые могли бы быть основанием для импичмента президента США.

Конгрессмен-республиканец Джон Ратклифф, который отстаивает президента Трампа, привел позицию Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не чувствует давления со стороны США.

"Президент Украины, как перед мировой прессой, так и неоднократно потом, в интервью, после интервью заявлял, что он не знал о прекращении военной помощи. Это значит, что не было ни "quid pro quo", ни давления , ни требований, ни угроз, нет шантажа", - подчеркнул конгрессмен-республиканец.

Сам же президент США заявляет, что "слишком занят", чтобы следить за процессом слушаний. "Это охота на ведьм, это мистификация", - назвал Трамп расследование по его импичменту. Как сообщалось, расследование по импичменту президента Трампа продолжается с конца сентября в нижней палате Конгресса США.