Скачать
Четверг, 14.11.2019
Кент об украинском деле: Нападки на Йованович подорвали национальные интересы США и Украины
Кент об украинском деле: Нападки на Йованович подорвали национальные интересы США и Украины
Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе
Евровидение-2020: какие страны подтвердили участие в конкурсе

Республиканцы и Трамп пытаются дискредитировать расследование по импичменту

Республиканцы и Трамп пытаются дискредитировать расследование по импичменту
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Демократические звездные очевидцы не могут предоставить никаких доказательств из первых рук о каком-либо правонарушении со стороны президента США.

Президент США Дональд Трамп продолжает называть расследование Палаты представителей относительно его импичмента "мистификацией", в то время как республиканцы и его сторонники пытаются дискредитировать сам процесс и называют свидетелей бюрократами и жалобщиками. С соответствующими заявлениями выступили в среду, в первый день публичных слушаний, глава Белого дома и республиканцы.

"Демократические звездные очевидцы не могут предоставить никаких доказательств из первых рук о каком-либо правонарушении со стороны президента США. Их собственные высказывания противоречат нарративу демократов о "quid pro quo" (услугу за услугу - ред.). Это, по сути, два бюрократа с внешнеполитическими жалобами", - отметила пресс-секретарь Трампа.

Между тем республиканцы в Палате представителей, а также их юристы, приглашенные на слушания, пытаются доказать, что свидетели не представили никаких обвинений по существу, которые могли бы быть основанием для импичмента президента США.

Конгрессмен-республиканец Джон Ратклифф, который отстаивает президента Трампа, привел позицию Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не чувствует давления со стороны США.

"Президент Украины, как перед мировой прессой, так и неоднократно потом, в интервью, после интервью заявлял, что он не знал о прекращении военной помощи. Это значит, что не было ни "quid pro quo", ни давления , ни требований, ни угроз, нет шантажа", - подчеркнул конгрессмен-республиканец.

Суд продлил на 2 месяца арест Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве

Сам же президент США заявляет, что "слишком занят", чтобы следить за процессом слушаний. "Это охота на ведьм, это мистификация", - назвал Трамп расследование по его импичменту. Как сообщалось, расследование по импичменту президента Трампа продолжается с конца сентября в нижней палате Конгресса США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Расследование, Республиканцы, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
02 Регуляция работы СМИ: комитет ВР представил концепт законопроекта
03 Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
04 Баканов: Депуптаты должны заходить в зал ВР без телефонов
05 Как всегда на стиле: Шарлиз Терон продемонстрировала потрясающий образ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рынок земли: &quot;Батькивщина&quot; обратилась к КСУ
Рынок земли: "Батькивщина" обратилась к КСУ
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь