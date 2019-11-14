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Трамп не хочет тратить время Эрдогана, отвечая за вопрос относительно импичмента

Трамп не хочет тратить время Эрдогана, отвечая за вопрос относительно импичмента
06:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп в очередной раз повторил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был отличным" и "очень уместным".

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу того, что ему приходится тратить время президента Турции Реджепа Эрдогана, давая ответы на вопросы журналистов о публичных слушаниях по импичменту, которые проводит Конгресс. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Белом доме после завершения переговоров.

"Я не смотрел этого и минуты, - сказал Трамп, - потому что был занят с президентом Эрдоганом, - ред.), что, как на меня, гораздо важнее. Это мошенничество, которого нельзя допускать. Эта ситуация была вызвана людьми, которым нельзя было позволять делать то, что произошло".

Трамп в очередной раз повторил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским (25 июля) "был отличным" и "очень уместным".

"Я хотел бы знать, кто тот разоблачитель, ибо он дал очень много некорректной информации, в частности относительно моего телефонного разговора с Президентом Украины. Вся это информация из вторых и третьих рук... И ни одной – от непосредственного источника", - добавил президент США.

Трамп также призвал "очень внимательно посмотреть стенограмму", которая, по его словам, "была проанализирована выдающимися юристами, такими, как Грег Джаррет и Марк Левин, и они сказали, что эти заявления, этот телефонный разговор был замечательный".

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"Мы тратим время этого джентльмена (президента Эрдогана, - ред.), когда говорим об этом, потому что он сконцентрирован на мире и на Ближнем Востоке. Это все коварные игры", - убежден Трамп. В среду, 13 ноября, в Палате представителей США состоялись первые публичные слушания в контексте расследования импичмента президента Соединенных Штатов Трампа.

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США, Импичмент, Эрдоган, Дональд Трамп.
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