Трамп высказался о возможном приобретении Турцией военной техники РФ

Новости мира:Дональд Трамп назвал "очень серьезным вызовом" намерение Турции закупать российские системы противоракетной обороны С-400

Президент США Дональд Трампи призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от этого. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Белом доме после завершения их переговоров.

Американский президент отметил, что является "большим фанатом" Эрдогана и что они провели "замечательную продуктивную" встречу.

"Приобретение Турцией российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные вызовы, и мы говорим об этом постоянно, - сказал он. - Мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить об этом в будущем. Надеемся, мы сможем решить эту ситуацию. Мы попросили нашего госсекретаря и министра иностранных дел Турции и наших советников по вопросам национальной безопасности безотлагательно поработать над решением вопроса S-400".

Напомним: президент Турции находится в США с рабочим визитом. Перед отбытием из Анкары в Вашингтон он сообщил о готовности начать новую эру в вопросах, касающихся безопасности обеих стран.