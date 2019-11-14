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Трамп высказался о возможном приобретении Турцией военной техники РФ

Трамп высказался о возможном приобретении Турцией военной техники РФ
07:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп назвал "очень серьезным вызовом" намерение Турции закупать российские системы противоракетной обороны С-400

Президент США Дональд Трампи призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от этого. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Белом доме после завершения их переговоров.

Американский президент отметил, что является "большим фанатом" Эрдогана и что они провели "замечательную продуктивную" встречу.

"Приобретение Турцией российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные вызовы, и мы говорим об этом постоянно, - сказал он. - Мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить об этом в будущем. Надеемся, мы сможем решить эту ситуацию. Мы попросили нашего госсекретаря и министра иностранных дел Турции и наших советников по вопросам национальной безопасности безотлагательно поработать над решением вопроса S-400".

Эрдоган назвал условие приобретения Турцией американских ЗРК Patriot

Напомним: президент Турции находится в США с рабочим визитом. Перед отбытием из Анкары в Вашингтон он сообщил о готовности начать новую эру в вопросах, касающихся безопасности обеих стран.

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Все по теме:

Турция, США, Россия, РФ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, С-400.
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