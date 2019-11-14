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В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине - СМИ

В Пентагоне отказываются расследовать задержку военной помощи Украине - СМИ
11:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку министерства обороны помощи Украине в области безопасности, назначенной Конгрессом.

Генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн отказывается открывать расследование для выяснения причин задержки выделения Вашингтоном военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

"Мы разочарованы, что Офис генерального инспектора отказался расследовать задержку министерства обороны помощи Украине в области безопасности, назначенной Конгрессом", - говорится в письме сенатора-демократа от штата Иллинойс Дика Дурбина, адресованного Файну.

Решение было принято в связи с опасением, что такое расследование может дублировать или вмешиваться в расследование импичмента, которое проходит в Палате представителей, говорится в письме, направленном сенаторам в среду.

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Официальный представитель Файна подтвердил, что Офис генерального инспектора Пентагона направил письмо нескольким ведущим сенаторам-демократам относительно этого решения, но отметил, что "по мере развития событий наше решение может измениться".

Дурбин и другие американские сенаторы дважды - в сентябре и в ноябре - направляли Файну запрос на проведение расследования относительно задержки выделения помощи Украине.

"Эта задержка препятствовала законным обязательствам Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны привлечены к любым схемам по оказанию давления на политического оппонента (Украину - ред.). Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в этих обвинениях и предоставило ваши выводы комитетам Конгресса по обороне», - говорится в письме Дурбина, адресованному Файну.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Палате представителей проходят первые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента США.

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США, Пентагон, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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