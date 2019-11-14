Эрдоган вернул Трампу письма и потребовал выдачи Гюлена

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в США вернул Дональду Трампу его письма.

В ходе встречи Президентов Турции и США, которая состоялась в Вашингтоне, Реджеп Тайип Эрдоган вернул Дональду Трампу его письма, в частности те, в котором американский лидер обращался в довольно грубой форме и угрожал уничтожить турецкую экономику.

"Я сегодня вернул эти письма господину президенту", - сказал Эрдоган.

Также президент Турции обратился к американскому коллеге с требованием выдать лидера FETO Фетхуаллаха Гюлена, который сейчас находится в США.

"Мы в очередной раз выразили наше требование прекратить его (Гюлена – ред.) пребывание в США... Мы представили много документов, особенно во время этого визита... Надеемся, что, поскольку мы выдаем террористов по их (США – ред.) запросу, так и они его нам выдадут", - указал Эрдоган.

Он также в очередной раз подчеркнул, что у Турции нет проблем с курдами, проблема состоит в террористических организациях, таких как PKK, YPG.

"Так же, как у нас хорошие отношения с нашими братьями-курдами на севере Ирака, у нас нет проблем с нашими братьями-курдами на севере Сирии", - указал Эрдоган.

Как известно, президент Турции находится в США с рабочим визитом. Перед отбытием из Анкары в Вашингтон он сообщил о готовности начать новую эру в вопросах, касающихся безопасности обеих стран.

Относительно писем, о передаче которых сообщил Эрдоган, их содержание ранее был обнародован американскими СМИ. В них Трамп призвал Эрдогана "не быть дураком" и пригрозил "уничтожить турецкую экономику" из-за действий Турции в Сирии. Позже турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган отклонил письма Трампа и выбросил в мусорник.