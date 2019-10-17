Отклонено и выброшено в мусор: письмо Трампа разозлило Эрдогана

Новости мира:Президент Турции выбросил письмо Трампа в мусор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо Президента США Дональда Трампа, в котором тот в не присущем официальному общению тоне предостерег по поводу действий Анкары в Сирии. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", - информируют журналисты со ссылкой на дипломатические источники.

В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Накануне президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

9 октября Турция начала в Сирии операцию "Источник мира" против PKK/YPG и ИГИЛ. За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону".