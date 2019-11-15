США и Китай близки к заключению торгового соглашения

Новости мира:Для заключения соглашения президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично.

Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле, заявил экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Кадлоу сообщил, что только что пришел со встречи высших должностных лиц администрации президента Дональда Трампа, отвечающих за торговые вопросы, и настроен оптимистично.

"Это еще не сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными", - сказал он.

Он также намекнул, что для заключения соглашения Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично, сказав в шутку, что предпочел бы, чтобы сделка была подписана в его кабинете на втором этаже Белого дома.

"Я не люблю путешествовать", - пояснил чиновник.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в этом месяце в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, отметив при этом, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

В то же время, как сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

"Мы всегда можем остановить закупки, если ситуация ухудшится", - отметил источник.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.