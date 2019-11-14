Китай успешно испытал аппарат для посадки на Марс

Новости науки:Испытание проводилось на опытной площадке в Хуалай в северной провинции Хэбэй в Китае.

Китай провел испытание посадки космического аппарата на Марс. Об этом сообщает Xinhua.

"Китай в четверг представил эксперимент, имитирующий процесс снижения аппарата, избегая препятствий и спускаясь на посадку на поверхность Марса", - говорится в сообщении.

Китай планирует запустить первую миссию на Марс в 2020 году. Миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности. Планируется также исследовать атмосферу, рельеф, особенности магнитного поля и геологические характеристики планеты.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Китай заявил, что планирует отправить космическую миссию на Марс и впервые провести во время ее и орбитальные, и наземные исследования. Как уточнил главный конструктор проекта Чжа Жунцяо, работа ведется по трем направлениям: орбитального аппарата, посадочного модуля, а также марсохода.