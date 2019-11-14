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Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида
Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида

Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида

Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида
10:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Основной миссией зонда "Хаябуса-2" было исследование астероида Рюгу.

Японский зонд "Хаябуса-2" покинул свою орбиту вокруг далекого астероида и направился к Земле. Образцы грунта с астероида Рюгу ученые JAXA получал в 2020 году.

Зонд привезет на Землю углерод и органические вещества, собранные с небесного тела. Ученые надеются, что полученные данные позволят понять, как эти вещества распространялись по Солнечной системе и откуда они взялись на астероиде.

Ранее "Хаябуса-2" благополучно приземлился на Рюгу и собрал образцы его грунта. Теперь шестилетняя миссия близится к завершению. Чтобы добраться до Рюгу, японскому зонду потребовалось три с половиной года, но обратный путь будет короче из-за сближения небесного тела с нашей планетой.

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Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) планируют приземление зонда в австралийской пустыне и уже ведут по этому поводу переговоры с правительством страны. Более ранний̆ японский аппарат вернулся с образцами пыли с небольшого астероида в 2010 году. Несмотря на ряд неудач, собранные им результаты позволили получить большое количество данных.

Ученые JAXA планируют сбросить образцы астероида в герметичной капсуле с борта "Хаябусы-2" на Землю, после чего зонд сможет продолжить свой путь и приступить к изучению нового небесного тела. Пока японские исследователи только изучают возможности проведения новых работ с использованием аппарата и ищут новые объекты для наблюдений и сбора грунта.

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Все по теме:

Исследования, Земля, Наука, Космический зонд, Японский зонд, "Hayabusa-2", Астроид, Образцы астероида.
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