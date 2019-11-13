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Самый дальний астероид Ultima Thule получил имя

Самый дальний астероид Ultima Thule получил имя
12:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Этот астероид стал самым дальним и последним телом Солнечной системы, которое удалось увидеть аппарату миссии New Horizons.

Ultima Thule, самое далекое космическое тело, когда-либо посещенное космическим кораблем, было переименовано в "Аррокот", что с языка индейцев Поухатан означает "небо".

Обнаруженный в 2014 году объект (486958) 2014 MU69 получил имя Ultima Thule после того, как его достиг аппарат New Horizons. Такое имя было дано объекту неофициально, в честь легендарного острова, предела ойкумены. 

Странная форма астероида долгое время не давала ученым покоя. Он похож на снеговика, что необычно для таких небесных тел. В конце концов, проанализировав вблизи характеристики Ultima Thule, ученые пришли к выводу, что он состоит из двух частей — Ультимы и Туле, — которые в прошлом столкнулись друг с другом и "слиплись" в один объект.

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Теперь ученые NASA решили дать астероиду официальное название. По словам Алана Стерна, главного исследователя New Horizons, "имя Аррокот отражает вдохновение, с которым мы смотрим в небо и задаемся вопросом о звездах и мирах за пределами нашего собственного". Ученые NASA также попросили разрешения у племени индейцев поухатанов, перед тем как дать объекту имя на их языке. Индейцы не только дали добро, но и оказались очень рады такому событию.

Отвечая на вопросы информационных агентств, NASA подчеркнуло, что Ultima Thule было неофициальным именем — "ником" астероида, — но никак не прокомментировало, сыграл ли роль в его переименовании спор о нацистской символике. Все дело в том, что в нацистской Германии существовало Общество Туле — тайная оккультная и политическая группа, члены которой внесли вклад в развитие НСДАП.

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Космос, Наука, Астероид, Солнечная система, Космический аппарат, Ultima Thule, Астероид Ultima Thule, Аррокот.
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