Йованович: Коррупция делает Украину уязвимой перед РФ

Новости мира:В Конгрессе США проходит второй день слушаний дела об импичменте Дональда Трампа.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович дает показания в Конгрессе в рамках дела об импичменте Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ.

Журналисты отмечают, что Йованович хорошо подготовилась к слушаниям а ее вступительное слово продумано до деталей.

Первое о чем рассказала Йованович это ситуация в Украине. В частности она заявила, что коррупция разрушает и страну и делает ее уязвимой перед Российской Федерацией.

"Коррупция делает украинских лидеров всегда уязвимыми перед Россией. К сожалению... не все украинцы приняли участие в нашей антикоррупционной работе. Таким образом, даже и не удивительно, что наши антикоррупционные усилия стали на пути желание получения выгоды и власти от тех украинцев, которые предпочитали играть за коррумпированными правилами, пытаясь меня устранить", - заявила Йованович.