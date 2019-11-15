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Йованович почувствовала угрозу после разговора Трампа и Зеленского

Йованович почувствовала угрозу после разговора Трампа и Зеленского
19:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Бывший посол США заявляет, что после обнародования разговора Трампа и Зеленского почувствовала угрозу.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович не беспокоилась о своей безопасности, когда находилась в Киеве, однако почувствовала настоящую угрозу, когда прочитала стенограмму скандального разговора президентов Украины и США от 25 июля.

Об этом она заявила во время слушаний 15 ноября в Палате представителей США.

"Я была шокирована и опустошена тем, что могла быть так охарактеризована в телефонном разговоре глав двух государств, в котором президент Трамп сказал другому мировому лидеру, что я работала плохо, и мне придется иметь некоторые последствия", - отметила Йованович.

Она также сказала, что сказанная американским президентом фраза о последствиях "звучала плохо, как угроза".

Однако, по словам Йованович, когда ей еще во время работы в Киеве сообщили, что она должна уехать из Украины, это было сформулировано как беспокойство относительно ее физической безопасности. Тогда она отрицала это, но после обнародования стенограммы согласилась.

Напомним, скандальную стенограмму разговора президентов Украины и США от 25 июля Белый дом обнародовал в конце сентября. В ней, в частности Владимир Зеленский отметил, что отношение посла Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне". В ответ Дональд Трамп отметил, что ему "придется пройти через кое-что".

Трамп: Зеленский отрицательно отозвался о Йованович

15 ноября проходят другие публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

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Все по теме:

США, Посол, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мари Йованович.
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