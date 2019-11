Трамп: Зеленский отрицательно отозвался о Йованович

Президент США Дональд Трамп во время слушаний об импичменте выразил недовольство работой бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.

"Везде, где была Мари Йованович, дела шли плохо", - написал Трамп в Твиттере.

"...Новый украинский президент отрицательно отозвался о ней в моем втором телефонном разговоре с ним", - добавил Трамп, отметив, что "у президента США есть неограниченное право назначать (новых) послов".

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.

