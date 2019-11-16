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Трамп утверждает, что не угрожал Йованович

Трамп утверждает, что не угрожал Йованович
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп об "угрозах" Йованович: Я имею право на свободу слова.

В ответ на обвинения в запугивании Мари Йованович, которая давала показания в Конгрессе по делу импичмента, Дональд Трамп заявил, что имеет право на свободу слова.

Об этом он сказал перед журналистами в Белом доме, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова - так же, как другие люди", - заявил американский президент.

Трамп также отметил, что не считает "угрозой" свое высказывание в адрес Мари Йованович в Twitter, которое он разместил во время ее выступления в Палате представителей. "Я вообще так не думаю", - отметил глава Белого дома.

Напоминаем, в пятницу председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф заявил, что последнее негативное заявление Трампа в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович будет рассматриваться как давление на свидетеля.

В обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины от 25 июля Владимир Зеленский заметил, что отношение посла Мари Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне". В ответ Дональд Трамп заметил, что ей "придется пройти через кое-что".

Йованович заявила, что расценивает это как угрозу со стороны президента США.

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Украина, США, Президент, Посол, Дональд Трамп, Мари Йованович.
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