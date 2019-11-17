Обнародование налоговых деклараций: Трамп обратился в суд

Новости мира:Глава Белого дома США не хочет обнародовать налоговую декларацию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился в Верховный суд с требованием заблокировать решение об обнародовании его налоговой декларации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Трамп хочет заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации Трампа демократам в Конгрессе.

Один иск в Верховный суд просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда Федерального округа Колумбия, принятое в среду. Другой иск просит заблокировать аналогичные вердикты нью-йоркских судов, которые обязали Mazars передать личные и корпоративные декларации Трампа за 2011-2018 годы.

Адвокаты Трампа назвали эти решения незаконными, отметив, что впервые Конгресс пытается получить такую информацию в отношении действующего президента США. По мнению адвокатов, если Конгресс получит эти декларации, он приобретет широкие возможности сбора грязи на политических противников.