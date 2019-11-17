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The Boring Company Илона Маска приступила к бурению тоннеля под Лас-Вегасом

The Boring Company Илона Маска приступила к бурению тоннеля под Лас-Вегасом
20:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Компания Маска начала бурения скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом.

Компания Илона Маска The Boring Company начала бурения скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом (штат Невада) протяженностью около 1,6 км. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает УНН.

Старт строительству был дан во время торжественной церемонии, состоявшейся в пятницу. Туннель, который получил название Loop, будет пролегать на глубине более 12 м и соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. Магистраль будет состоять из двух односторонних туннелей для беспилотных автомобилей, каждый из которых будет способен перевозить до 16 человек одновременно, и одного пешеходного туннеля.

"Это по-настоящему важное событие для Лас-Вегаса", — сказал на церемонии глава Управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стив Хилл.

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"Более года назад этот проект представлял собой идею, описанную на листе бумаги. Сегодня мы готовы приступить к бурению", — отметил президент The Boring Company Стив Дэвис.

Ранее Хилл заявлял о том, что проект должен быть введен в эксплуатацию к открытию Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show — CES), которая пройдет в январе 2021 года. "Я считаю, что эта система сама по себе будет привлекать (посетителей)", — цитировал его в мае текущего года онлайн-портал The Verge. По его информации, впоследствии система туннелей может быть расширена.

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Лас-Вегас, Илон Маск, The Boring Company, Стив Хилл.
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